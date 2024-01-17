Белгородская мэрия объявила отбой ракетной опасности в городе

Белгороду в данный момент не угрожает попасть под ракетный удар со стороны Украины. Такое объявление сделала администрация города в своем Telegram-канале.

Прошедшей ночью по Белгороду попытались нанести очередной удар, который был отбит средствами ПВО. Российской противовоздушной обороне удалось перехватить все боеприпасы, которые участвовали в налете. И вот городская администрация решила, что угроза нападения окончательно миновала.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», - написали представители мэрии.

Ранее о попытке воздушного налета на Белгород рассказал губернатор данного региона Вячеслав Гладков. По его утверждению, никто не пострадал, небольшие повреждения получили несколько жилых домов, у них повылетали стекла из окон. В свою очередь военные сообщили масштабы той угрозы, которая была ликвидирована. По их утверждению, системами ПВО были перехвачены 4 беспилотных летательных аппаратов и 7 ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня «Ольха».