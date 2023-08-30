Концерт Rheinmetall в Германии, который, в том числе, занимается производством немецких танков Leopard 2, понес убытки из-за Украины. Rheinmetall лишились своего статуса производителя «чудо-оружия» из-за количества украинских потерь и конкуренции на мировом рынке. Об этом сообщило местное издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten .

Немецкие журналисты отметили, что концерт десятилетиями производил добротную бронетехнику, востребованную по всему миру. Соединенные Штаты называли поставку Leopard 2 Киеву переломным моментом, но танки не проявили себя на поле боя, а от военных сыпятся негативные отзывы о немецкой технике.

Концерн также обзавелся проблемами на международном рынке из-за появления серьезных конкурентов в лице Южной Кореи. И дело не только в том, что они поставляют хорошую технику, они делают это быстрее и в больших количествах.

Rheinmetall, в свою очередь, несколько раз испытывала проблемы с поставками и задерживала отправку их Киеву. Концерн начал терять свой культовый статус, заключили в издании.