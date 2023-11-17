Украинский политик Сергей Гайдай обвинил чиновников-соотечественников в краже средств из федерального бюджета в ожидании окончания конфликта с РФ. Соответствующее заявление он сделал в интервью с Politeka Online, опубликованном на видеохостинге YouTube .

Политик заявил, что власти воруют из бюджета своей страны, ведь для них конфликт на ее территории уже кончился. Гайдай заявил, что чиновники устраивают свадьбы на миллионы долларов, покупают очень дорогие автомобили и оставляют кучу денег в столичных ресторанах.

По словам Гайдая, чиновники увеличивают свое содержание в новом бюджете страны. Из-за кратного сокращения населения страны, растут зарплаты чиновников после их несложных махинаций, указал он.

Он также заявил, что у неэффективной страны без ресурсов нет шансов на победу в подобном конфликте, особенно без помощи от Запада. Политик заявил, что Украина в данный момент воюет на 2 фронта: с РФ и с собственной коррупцией.