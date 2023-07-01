Украинские власти потребовали от монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру

Министерство культуры и информационной политики Украины потребовало от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля. Соответствующее распоряжение следует из указа, опубликованном в соцсетях адвоката монастыря Никиты Чекмана.

«Указом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начинает работу 4.07.2023 года. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику», – следует из текста документа.

Отмечается, что в случае отказа монахов покинуть помещения, в дверях начнут менять замки.

В конце марта Минкульт Украины в одностороннем порядке разорвал договор с УПЦ об аренде помещений заповедника Киево-Печерской лавры. Работы по приемке имущества должны были начаться 30 марта. Ранее украинские власти потребовали от священнослужителей выселиться из корпусов лавры. Покидать заповедник монахи отказались.

Наместник одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на Украине митрополит Павел назвал действия украинских властей незаконными.

Гонения на представителей УПЦ на Украине обострились после начала специальной военной операции РФ. По всей стране раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) предпринимают попытки захвата храмов и церквей, где проводят службы священнослужители УПЦ. Администрации украинских городов насильно выгоняют священников и монахов и передают имущество ПЦУ.

Власти Украины связывают деятельность УПЦ с деятельностью Российской православной церкви (РПЦ), хотя с 2019 года украинская церковь является независимой. В соседней стране регулярно проводят обыски у священников, а также задерживают их.