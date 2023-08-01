Украинские власти предложили ужесточить ответственность за русскоязычные песни

Украинские власти предложили ужесточить ответственность за проигрывание русскоязычных песен в общественных местах, введя штрафы за это деяние. Законопроект был опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Документ был предложен пятнадцатью депутатами из нескольких украинских партий. Он подразумевает введение штрафов за использование фонограмм и клипов русскоязычной музыки, а также увеличение штрафов за повторные нарушения.

Уточняется, что такие изменения не скажутся на хозяйственных субъектах в торговле, общепите и услугах, соблюдающих ограничения и поддерживающих украинский контент.

Недавно в украинской столице запретили слушать музыку и читать книги на русском языке в общественных местах. Было также запрещено использование любых культурных продуктов на этом языке.

В 2022 году во всей стране было запрещено воспроизведение русской музыки на украинском ТВ и радио. Ограничения также затронули артистов из РФ.