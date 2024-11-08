Украинские власти решили сформулировать варианты завершения конфликта

Украинские чиновники в данный момент работают над двумя публичными формулировками решения конфликта с РФ. Об этом сообщило издание Economist.

По мнению журналистов, первый вариант связан с инициативой Ди Джей Вэнса, кандидата в вице-президенты США. По ней все боевые действия должны быть заморожены вдоль линии фронта, которая существует в данный момент. При этом Украине откажут во вступлении в НАТО и не дадут никаких гарантий. По второй версии, которую когда-то предлагал экс-госсекретарь Соединенных Штатов Помпео, Киеву предоставят еще большую помощь со стороны Запада для сдерживания России. Ему также оставят открытыми перспективы вступления в Северо-Атлантический альянс.

«Многое может зависеть от того, какой план будет одобрен Трампом», — уточнили авторы статьи.

Ранее глава офиса Зеленского Ермак обвинил некоторых депутатов Верховной Рады в том, что они работают на РФ. Они ратуют за поражение ВСУ, и тем самым не отстаивают истинные национальные интересы.