По мнению Андрея Ермака, главы офиса Зеленского, ряд депутатов Рады работают в интересах РФ, вместо того, чтобы поддерживать Киев в урегулировании конфликта. Он заявил об этом в своем телеграм-канале.

По его мнению, некоторые депутаты Верховной Рады совсем запутались в вопросах по поводу безопасности Украины, ее национальных интересов и будущего этой страны.

«Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ», — указал он.

Как считает Ермак, единственным путем к справедливости является план победы Украины, он же становится формулой мира.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Шевченко заявил о подходящем времени в данный момент начать мирные переговоры с Россией. Зеленский должен сделать это даже в том случае, если это идет вразрез с его амбициями. Он также посоветовал всем украинским политикам срочно вспомнить русский язык и сдаться, пока еще не стало слишком поздно.