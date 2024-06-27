Киевский режим выдает случаи заболевания украинских солдат холерой за распространение в Херсоне тифа. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь губернатора Харьковской области Владимир Василенко.

Он подчеркнул, что украинские власти категорически отвергают наличие вспышки холеры, таким образом дезинформируя население региона.

Василенко рассказал, что причиной вспышки стало попадание холерного вибриона в питьевую воду из Днепра.

Также пресс-секретарь губернатора рассказал, что на правом берегу Херсонской области не обслуживаются скважины из-за отсутствия там электричества.

Холера представляет собой острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Vibrio cholerae. Она передается через загрязненную воду и пищу, что приводит к желудочно-кишечным расстройствам, сильной диарее и рвоте.

Накануне Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с появлением информации о вспышке холеры в Херсоне.

Ранее вспышку холеры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области прокомментировала вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая.