Политик заявила, что украинский режим поддерживает проведение экспериментов как над солдатами, так и над гражданским населением. Сами власти Украины пытаются скрыть факт распространения инфекции. Ранее специальное расследование выявило, что американские эксперты осуществляли вывоз патогенных микроорганизмов для последующей работы с ними на закрытых объектах Пентагона, отметила Яровая. По словам политика, все это происходило по приказу и под контролем правительства США.

Напомним, что ранее стало известно о вспышке холеры на территории Херсонской области, о которой сообщило пророссийское подполье. Известно о более чем 100 пострадавших, 12 человек скончались. По предварительной информации, источником заражения является вода. Подполье также сообщило, что власти Украины пытаются скрыть вспышку холеры под эпидемией брюшного тифа.