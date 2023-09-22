Украинские власти выразили уверенность в сохранении своего союза с Польшей

Все разногласия между двумя правительствами носят исключительно временный характер.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк указал, что все трения, скорее всего, прекратятся после выборов. Отношения вновь вернутся в прежнее русло.

«В Польше предстоят выборы, поэтому им важно защищать интересы фермеров и агропроизводство, поэтому все нужно воспринимать в комплексе факторов», - указал он.

Подоляк добавил, что через Польшу идут все вооружения, поставляемые Киеву Западом, и этот поток никуда не денется. Вдобавок, польское правительство отлично понимает всю опасность России.