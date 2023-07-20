Украинские военные пожаловались на минные поля

Военные ВСУ жалуются на российские минные поля, которые, по их словам, подрывают дух украинских войск. Об этом сообщила международная деловая газета Financial Times со ссылкой на бойцов украинской армии.

По словам военного ВСУ, минные поля, установленные ВС РФ, вывели из строя западную технику и машины, а также значительно повлияли на процесс продвижения.

«Никакое военное препятствие не кажется таким устрашающим, как обширные и плотные минные поля России, которые уничтожают поставленную НАТО бронетехнику, ранят солдат и подрывают боевой дух», — рассказал один украинских солдат.

Другой Украинский солдат отметил, что российские мины установлены через каждые полметра.

Кроме того, газета отмечает, что контрнаступление ВСУ было медленным. Украинские военные, пишет издание, больше всего «страдают» от российских минных полей на донецком и запорожском направлениях.

Украинский «контрнаступ» начался 4 июня. По словам президента России Владимира Путина, ВСУ не испытывают успехов на всех направлениях, а, наоборот, терпят большие потери. Российские военные оперативно отрабатывают по целям и ликвидируют вражеские силы.

Ранее CNN сообщило, что США помогут ВСУ в разминировании территории. Также Литва предложила создать специальную международную коалицию, которая поможет Украине в разминировании.