Украинский военнослужащий признался в провальном контрнаступлении ВСУ. Оператор разведывательного дрона под ником Рядовой Шутник, пишут РИА Новости , в своих соцсетях рассказал подробности некоторых «операций» в зоне боевых действий.

По словам солдата, перед наступлением украинские военные наносили массированные артиллерийские удары по позициям ВС РФ. Как отметил военнослужащий, на 20 снарядов ВСУ российские бойцы отвечали одной миной.

«Нам дали понять, что (снарядов калибра. – Прим. ред.) 82 и 120 мм у нас очень много, 155 мм — практически неограниченно», – отметил военный.

Говоря о причинах провального «контрнаступа», военнослужащий отметил, что его они кроются в минных полях и разрушенной плотины Каховский гидроэлектростанции (ГЭС). Он подчеркнул, что эти факторы «спутали все карты».

Украинский боец под ником Арти Грин также рассказал о провалах контрнаступа. По его мнению, Киев не смог адекватно оценить ситуацию. Все понимали, отметил он, что у ВСУ не было «никаких шансов».

Грин считает, что в условиях, в которых оказались украинские солдаты, им повезло из-за несостоявшегося прорыва к Азовскому морю.

«Слава богу, что мы не сконцентрировали все силы на юге, как советовали западные союзники, потому что с той пропорцией ресурса, которую заготовили Россия и мы, прорыв с выходом больших сил на оперативный простор для нас бы закончился плачевно», – отметил военнослужащий.

Помимо этого, пишут РИА Новости, украинские военные возмущены большими потерями. Как сообщал агентству пленный боец Иван Матвиенко, 5 из 48 солдат атаковавших поселок Работино, остались в живых. Он отмечал, что к штурму их готовили всего месяц. В бой солдат бросили без разведки.

Ранее мы сообщали, что французский генерал считает Украину полностью зависимой от Запада. Он подчеркивал, что Киев недооценил возможности российской армии, поэтому сейчас испытывает неудачи.