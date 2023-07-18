Украинские военные сдались в плен на запорожском направлении

Группа украинских военных сдалась в плен российской армии на запорожском направлении. Об этом РИА Новости сообщил командир одного из подразделений ВС РФ.

Агентство также опубликовало соответствующее видео, на котором видно, как солдаты ВСУ сознательно вышли к российским военным.

«На связь с нашим подразделением на так называемой «гуманитарной» частоте, которая была указана в листовках, которые мы сбрасывали над позициями противника, вышли военнослужащие ВСУ с желанием добровольно сложить оружие. Мы обговорили детали», — рассказал начальник.

Он отметил, что российские военные обеспечили безопасность солдатам армии противника при переходе линии боевого соприкосновения, в том числе и для того, что их не смогли ликвидировать свои же.

17 мюля Министерство обороны России опубликовало кадры с допросом одного из военнослужащих ВСУ, который рассказал о том, как на Украине проходит мобилизация. По его словам, в стране задерживают мужчин прямо на улицах, а отправляя в зону боевых действий ставят перед ними задачи удаленно – через радиосвязь.

Россия продолжает выполнять цели специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года. 4 июня 2023 года Украина перешла в фазу контрнаступления, но успехов на фронте ВСУ не испытывают.