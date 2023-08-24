Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка. Об этом в четверг, 24 августа, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в соцсетях.

По данным ведомства, украинские военные выпустили первый снаряд примерно в 14:20 по московскому времени. Удар пришелся на населенный пункт Кураховка, который находится в окрестностях Донецка.

Также в СЦКК отметили, что в 14:10 и 14:15 по этому же района в общей сложности выпустили семь снарядов НАТО. В 13:45 по Ясиноватскому району ДНР также выпустили четыре таких же снаряда.

Обстрелы ДНР и ЛНР продолжаются с 2014 года — после установления киевского режима, направленного на геноцид жителей этих регионов.

Объявляя о начале специальной военной операции на Украине, президент России Владимир Путин к главным ее целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей стали частью России в результате сентябрьских референдумов.