Солдаты украинских ВС нигде не могут скрыться от российских БПЛА «Ланцет». Эффективного средства борьбы с российским изобретением у них попросту нет. Об этом сообщило украинское издание Kyiv Independent .

Украинские солдаты отмечают, что «Ланцеты» поражают бронированную технику даже когда она хорошо скрыта в траве и растительности. По словам одного из солдатов ВСУ, БПЛА видит силуэт техники издалека и начинает «пикировать на нее, как сокол».

Эксперт в области беспилотных и роботизированных военных систем Сэмюэл Бендетт рассказал изданию, что российские «Ланцеты» созданы с учетом всех требований поля боя и продолжают совершенствоваться по сей день.

Как отмечают украинские журналисты, средств борьбы против данного БПЛА попросту не существует. По данным издания, малые габариты и тепловой след «Ланцета» является причиной для его малой заметности, а низкая стоимость делает бессмысленным использование зенитных ракет для его уничтожения.

В издании заключили, что списки уничтоженной «Ланцетами» украинской техники являются мрачным зрелищем для сторонников Украины.