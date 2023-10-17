Украинские ВС перестали использовать западную технику

Бойцы украинских ВС отказались от использования западной техники на фоне страха утратить ее насовсем. Соответствующее заявление сделал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Его слова передает издание Ura.ru .

Военный эксперт заявил, что уже очень скоро украинские бойцы полностью откажутся от использования бронированной техники, поставленной Западом на фоне изменения сезона и соответствующей смены погоды. Западная техника не справится с погодными условиями в холодный сезон.

В прочем, украинские бойцы и так уже достаточно давно не пользуются западной техникой и берегут ее куда сильнее, чем собственные жизни, заявил эксперт. По словам Марочко, враг не пользуется бронетехникой, потому что слишком боится ее уничтожения.