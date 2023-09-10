Украинские ВС случайно выдали секрет танков Leopard 2

Украинские ВС по случайности выдали слабое место немецких танков Leopard 2, опубликовав видео, демонстрирующее их динамическую защиту. Об этом сообщает газета Frankfurter Rundschau .

В материале сообщается, что на видео ВСУ показали собственную модификацию техники, призванную защитить ее от российских ракет. Таким образом они и выдали информацию России, подчеркнули журналисты.

Видео было опубликовано в соцсетях и находится в открытом доступе. Уточняется, что ВСУ оснастили танк динамической защитой между корпусом и башней для защиты от российских ракет.

В издании уточнили, что реактивная броня призвана защитить танк при помощи встречного взрыва. Для такого эффекта, к броне крепятся контейнеры со взрывчаткой.

Установив на танки эту защиту и продемонстрировав, как она установлена, украинские ВС выставили на всеобщее обозрение слабое место немецких танков, объясняется в материале.