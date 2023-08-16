Украинские ВВС признали, что не получат истребители F-16 в 2023 году

Советник командования украинских ВВС Юрий Игнат заявил о том, что Киев не получит истребители F-16 в этом году. Он отметил, что без них Украина не сможет защитить свое воздушное пространство, а на истребители возлагались «большие надежды». Соответствующее заявление он сделал в эфире местного телемарафона, его слова передает издание РИА Новости .

Игнат подчеркнул, что теперь стало очевидно, что Киев не обзаведется самолетами в этом году. Он также заявил, что именно истребители F-16, по ожиданиям Киева, могли бы защитить Украину от ракет и дронов РФ.

Игнат также заявил, что пилоты ВСУ уже скоро приступят к обучению, так как этот вопрос уже «сдвинулся с места». Он также указал на необходимость усиления средств защиты от российских дронов и отметил, что Украина нуждается в усилении ПВО.

Недавно глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что ВСУ нуждаются в самолетах, которые стали бы частью украинского ПВО, и по мере необходимости, наносили бы удары по целям на земле. По мнению Резникова, такими самолетами должны стать именно F-16.