Украинских спортсменов могут исключить из сборных из-за невозвращения в страну

Украинских спортсменов могут исключить из состава национальных сборных, если они не вернутся в страну. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил журнал «Фокус».

По информации источника, таких спортсменов также могут лишить спортивных званий. В материале издания говорится, что в период с 24 февраля по 15 ноября 2023 года Украину покинули порядка 9 тысяч спортсменов вместе с тренерами. Обратно в страну не вернулись 247 спортсменов по олимпийским видам спорта и 49 спортсменов по неолимпийским.

«Министерство спорта Украины и спортивные федерации угрожают уклоняющимся исключением из состава национальных сборных и лишением спортивных званий», – говорится в материале издания.

По информации Министерства спорта Украины, которое накануне опубликовало список спортсменов, за рубежом на данный момент остаются 304 спортсмена, в том числе и футболисты национальной сборной страны. В этот список вошли нападающий «Жироны» Артем Довбик, вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, защитник «Борнмута» Илья Забарный и полузащитник «Челси» Михаил Мудрик.

Позже Минспорта Украины убрало со своего сайта список со спортсменами.

С 24 февраля 2022 года на Украине продолжается специальная военная операция, проводимая Россией. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к одним из ее главных целей отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию, действие которой несколько раз продлевалось. Также в государстве действуют военное положение. Несмотря на это, на Украине продолжается чемпионат по футболу.