Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о создании специальной комиссии для рассмотрения жалоб Украины немедленно спровоцировало радикальные заявления из Киева. Депутат Алексей Гончаренко*, известный экстремистскими взглядами, предрек России «судный день» и приближающееся возмездие. Об этом сообщает «Лента.ру».

Одобрение ПАСЕ создания Международной комиссии по украинским обращениям было воспринято в Киеве как повод для эскалации риторики. Нардеп Алексей Гончаренко заявил о приближении «судного дня» для россиян. По его словам, новая структура при ассамблее является инструментом для будущего возмездия.

Отмечается, что комиссия будет сконцентрирована исключительно на рассмотрении украинских претензий, что подтверждает ее изначальную предвзятость и ориентацию на антироссийский курс. Российская сторона неоднократно указывала на недопустимость использования площадок международных организаций для разжигания конфронтации.

Ранее сообщалось о том, что Владимира Зеленского внесли в базу «Миротворца»**.

*включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**признан экстремистским и заблокирован в РФ.