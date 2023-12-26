Украинский депутат пообещал Зеленскому и Залужному серьезный обвал рейтингов
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Новый закон о проведении мобилизации неизбежно снизит президенту и главкому ВСУ поддержку электората, в этом уверен Евгений Шевченко, депутат Верховной Рады.
Парламентарий указал, что новый закон о призыве в армию является крайне «контроверсионным», то есть противоречивым. Если Рада примет данный закон, то это может сильно обвалить рейтинги как Владимиру Зеленскому, так и Валерию Залужному. Он предрек, что рейтинг нынешнего национального лидера в таком случае будет примерно такой же, как у Ющенко в конце его президентства. Тогда уровень его поддержки не превышал 6%.
Шевченко предположил в своем микроблоге, что президент Украины не допустит принятия такого закона. Он наложит на него вето даже в том случае, если его примут депутаты.