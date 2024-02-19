Украинский эксперт Бортник назвал фикцией все гарантии Киеву со стороны Франции и ФРГ

Все договоренности, которые подписали между собой Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон, имеют крайне слабую ценность. Их нельзя назвать даже полноценными международными договорами, так считает Руслан Бортник, глава Украинского института анализа и менеджмента политики. Его точку зрения привели РИА Новости .

Он указал на то, что все подписанные между тремя странами документы в реальности не дают Украине никаких гарантий. В них всего лишь говорится о неких консультациях в случае агрессии на украинскую территорию, и о материально-технической поддержке со стороны союзников.

«У нас тут сейчас рассказывают, что это договоры о гарантиях безопасности — нет там ни слова о гарантиях безопасности!» - подчеркнул Бортник.

По его мнению, все подписанные бумаги не могут даже считаться полноценными международными договорами, поскольку они не проходят ратификацию со стороны парламентов стран, подписывающих эти «гарантии». Все это говорит о том, что западные страны не собираются заходить далеко в деле поддержки Киева. То, что было заключено недавно – это максимум, на который может пойти Запад, вместо приема Украины в НАТО.

Ранее о том, почему Украина не станет членом Северо-Атлантического блока, высказался китайский эксперт Сун Чжунпин. Он считает, что западным государствам невыгодно прямое столкновение с Россией, поэтому они не пойдут на подобный шаг.