Обозреватель Онуфриенко назвал причины срыва Киевом пасхального перемирия

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко пояснил, с какой целью киевский режим срывал пасхальное перемирие. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, украинская армия является отступающей армией, и срывом перемирия украинские военные старались закрепиться на тех направлениях, на которых ранее им закрепиться не удавалось.

Ранее эксперт Рогов назвал истинную цель перемирия Зеленского.