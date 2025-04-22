Обозреватель Онуфриенко назвал причины срыва Киевом пасхального перемирия
Обозреватель Онуфриенко назвал причины срыва Киевом пасхального перемирия
Фото: [pxhere.com]
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко пояснил, с какой целью киевский режим срывал пасхальное перемирие. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, украинская армия является отступающей армией, и срывом перемирия украинские военные старались закрепиться на тех направлениях, на которых ранее им закрепиться не удавалось.
Ранее эксперт Рогов назвал истинную цель перемирия Зеленского.