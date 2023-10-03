Украинский эксперт Соскин поместил Китай, Бразилию и Индию в список врагов Киева

Все эти страны поддерживают Россию на международной арене, поэтому их можно считать противниками Украины.

Бывший советник президента Леонида Кучмы считает, что все эти страны стоит считать врагами, хотя они себя и не позиционируют в таком качестве.

«Они четко настроены на поддержку Москвы. То есть это, по сути, наши враги», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Олег Соскин добавил, что ранее на стороне правительства Зеленского стояли Соединенные Штаты, поэтому многие страны не проявляли враждебности к украинцам. Сейчас же, после того, как Америка перестала финансировать Украину, другие государства станут более откровенными по отношению к ней. Они будет более открыто проявлять свои симпатии и неприязнь.