Украинский генерал потребовал уволить главкома Залужного

Генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко в интервью политологу Вадиму Киселеву заявил о необходимости снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Семь месяцев пиарить контрнаступление, а потом пойти в лоб туда, где русские ждали нас – вот на эти минные поля. Это гений полководческой мысли?» – сказал генерал.

По его мнению, главком витает в облаках и мечтает о каком-то чудо-оружии, которое сможет изменить ситуацию на поле боя.

В интервью журналу Economist Залужный признал, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик. Это высказывание вызвало резкое неодобрение президента Владимира Зеленского и большой шум в западной прессе.