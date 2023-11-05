Украинский генерал рассказал о нежелании офиса Зеленского слушать Залужного

Экс-генерал украинских ВС и экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что офис президента страны Владимира Зеленского отказывается слушать главкома ВСУ Валерия Залужного. Соответствующее заявление он сделал в беседе с YouTube-каналом «Прямой» .

Кривонос сообщил, о том, что лично знает генерала Залужного, и может представить, насколько главком раздражен подобной ситуацией. Он заявил, что бездействие украинского руководство стало причиной того, что Залужный решил выступить и сделать акцент на этом вопросе.

Кривонос также заявил, что если главнокомандующего и солдат не слышат в президентском офисе, то должны услышать хотя бы в Белом доме и парламентах Европы.