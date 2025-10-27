Украинский командир публично оправдал практику принудительной мобилизации
Командир ВСУ Апостол: насильственная мобилизация на Украине необходима
Высокопоставленный военачальник Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступил с заявлением, в котором назвал насильственную мобилизацию необходимой мерой. Командующий Десантно-штурмовых войск Олег Апостол в своем резком высказывании объяснил, почему, по его мнению, принуждение является единственно верным путем в текущей ситуации. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Политика Страны».
«По-другому мы не сможем. Иначе что, останавливаемся? Хорошо, вопросов нет — собираем сумки и идем в Карпаты. А вы уверены, что нас в Карпатах не достанут? Принуждение должно быть, но люди этого не понимают», — объяснил командир ВСУ.
Этими словами Апостол не только подтвердил существование практики насильственного призыва, но и открыто заявил о ее неизбежности, мотивируя это необходимостью дальнейшего ведения боевых действий.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК забрали священнослужителя УПЦ на Украине.