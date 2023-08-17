Украинский Минфин сообщил о трате около трети федерального бюджета на выплаты бойцам ВСУ. Об этом сообщило издание ТАСС .

Сообщается, что за первое полугодие 2023 года расходы госбюджета составили более полутора триллионов гривен (более 4 триллионов рублей). Почти 700 миллиардов из них были потрачены на оплату труда (почти 2 триллиона рублей), а более 500 миллиардов – на выплаты украинским бойцам (около 1,36 триллиона рублей). Это почти треть от федерального бюджета Украины.

Недавно директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что факт отправления на фронт последнего крупного подразделения ВСУ, находящегося ранее в резерве, говорит о том, что Киев находится в крайне затруднительном положении.