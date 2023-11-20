Украинский министр обороны назвал приоритетом вступление страны в НАТО

Украинский министр обороны Рустем Умеров после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Киеве заявил, что власти страны сделали свой выбор в пользу вступления в НАТО. Соответствующее заявление глава украинского ведомства сделал в своих социальных сетях .

Как заявил министр в своем посте, «натофикация» Украины является одним из главных приоритетов его министерства. Отдельно Умеров подчеркнул, что украинские власти уже приняли решение о том, чтобы взять курс на членство государства в западном альянсе.

Умеров также сообщил о том, что в ходе последней встречи, они с Остином обсудили нынешние и будущие возможности страны в боевых действиях и способы, которыми Соединенные Штаты с их союзниками могут их воплотить в жизнь.