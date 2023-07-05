Украинский министр обороны назвал свою страну идеальным полигоном для испытаний оружия с Запада

По его мнению, она должна быть привлекательна для военных компаний со всего мира.

Алексей Резников в своем интервью газете Financial Times указал, что многие комплексы ПВО, разработанные в разных странах, никогда не проходили совместные испытания чтобы выяснить, насколько хорошо они могут взаимодействовать друг с другом. Теперь же НАТО поставило такие системы Киеву, и появилась возможность их обкатать вместе в полевых условиях.

«Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь», - подчеркнул он.

Министр добавил, что по итогам таких испытаний можно оценить степень эффективности различных систем, после чего принимать решение о их доработке либо модернизации.