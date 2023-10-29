Украинский офицер рассказал о потерях ВСУ

Украинские ВС каждый день теряют большое количество военных в боевых действиях, и поэтому, стран нуждается в ужесточении мобилизации. Соответствующее заявление сделал командир 80-й роты ОДШБр Владислав Шевчук, его слова передает местное издание Страна.ua .

По словам Шевчука, людей в рядах ВСУ уже не хватает, ведь солдаты кончаются ежедневно. Он предупредил уклонистов с Украины, что они не смогут «отсидеться». По словам солдата, «так уже не пройдет».

Он также заявил, что нет ничего плохого для военкоматов в том, чтобы вылавливать призывников прямо на улицах страны. Шевчук считает, что эти люди должны исполнять свои «конституционные обязанности».

Недавно военный эксперт Василий Дандыки сообщал о том, что самой уязвимой техникой в распоряжении украинских ВС является авиация, которая на регулярной основе несет значительные потери. Дандыкин также указал на уязвимость техники, предоставленной НАТО.