Украинский офицер заявил, что приход зимы значительно осложнит ситуацию для ВСУ

Офицер заявил, что украинские войска не успеют прорваться сквозь оборону ВС РФ до того, как наступит осень, или даже, щима. Он отметил, что с приходом грязи и снега, поле боя станет еще более открытым, а ведение боя замедлится и на какое-то время замрет.

Он предположил, что исходя из этого, последующие несколько недель могут стать решающими и самыми жестокими для него и его батальона.

ВСУ начали свое контрнаступление на нескольких направлениях в июне. Они бросили в бой множество бригад, обученных и оснащенных военной техникой НАТО.