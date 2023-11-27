Украинский оппозиционер назвал чистейшим фарсом военную риторику Зеленского

Виктор Медведчук заявил, что президент Украины терпит поражение по всем фронтам. Он проваливает все, за что только ни возьмется.

По утверждению политика, конфликт между украинским лидером и главкомом Залужным носит не личностный, а системный характер. Владимир Зеленский был обречен на ссору с профессиональными военными, поскольку постоянно лезет в ту сферу, в которой ничего не смыслит.

«Военная риторика Зеленского является чистейшим фарсом, что системно ведет еще к одному поражению — к поражению в информационной войне», - указал он.

Статья с его мнением вышла на портале «Smotrim.ru». Медведчук подчеркнул, что украинский президент уже второй год пытается делать свои рейтинги на военных делах. Он постоянно говорит то, что полностью выбивается из информационного фона. Зеленский катается по всему миру и произносит публичные речи, пытаясь выбить дополнительные средства. При этом он старается заставить глав других государств пойти на шаги, которые противоречат их интересам.