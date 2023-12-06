Украинский пленный рассказал об особенном военкомате в Одессе для мобилизованных
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Пленный украинский военный рассказал об особом военкомате в Одессе, куда прибывают насильно мобилизованные украинцы. О подробностях работы такого учреждения солдат 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово рассказал РИА Новости.
По его словам, военкомат носит статус «закрытого». Там, отметил Вертово, содержаться молодые люди за колючей проволокой.
«Задержали меня пограничники, передали эсбэушникам. Эсбэушники передали военным. Те отвезли меня в Одессу, в Малиновский район, в военкомат. Наверное, уже самый известный на всю область. Он закрытого типа, где людей могут держать до 10 дней», – сообщил Вертово.
Он сравнил одесский военкомат с тюрьмой, так как там тоже есть охрана, которая следит за мобилизованными. Также, по словам военнопленного, Одесский центр комплектации (ТЦК) Малиновского района регулярно угрожает адвокатам-мужчинам отправкой в армию, если они будут оказывать юридическую помощь мобилизованным.
Как отмечают РИА Новости, Вертово сдался в плен в начале декабря 2023 года. Он сдался подразделениям группировки войск «Днепр» ВС РФ в районе левого берега Херсонской области.
Всеобщая мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В этот же день в стране было введено военное положение. Впоследствии президент Владимир Зеленский продлевал указы о мобилизации и военном положении.