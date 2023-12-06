Украинский пленный рассказал об особенном военкомате в Одессе для мобилизованных

Пленный украинский военный рассказал об особом военкомате в Одессе, куда прибывают насильно мобилизованные украинцы. О подробностях работы такого учреждения солдат 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово рассказал РИА Новости .

По его словам, военкомат носит статус «закрытого». Там, отметил Вертово, содержаться молодые люди за колючей проволокой.

«Задержали меня пограничники, передали эсбэушникам. Эсбэушники передали военным. Те отвезли меня в Одессу, в Малиновский район, в военкомат. Наверное, уже самый известный на всю область. Он закрытого типа, где людей могут держать до 10 дней», – сообщил Вертово.

Он сравнил одесский военкомат с тюрьмой, так как там тоже есть охрана, которая следит за мобилизованными. Также, по словам военнопленного, Одесский центр комплектации (ТЦК) Малиновского района регулярно угрожает адвокатам-мужчинам отправкой в армию, если они будут оказывать юридическую помощь мобилизованным.

Как отмечают РИА Новости, Вертово сдался в плен в начале декабря 2023 года. Он сдался подразделениям группировки войск «Днепр» ВС РФ в районе левого берега Херсонской области.

Всеобщая мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В этот же день в стране было введено военное положение. Впоследствии президент Владимир Зеленский продлевал указы о мобилизации и военном положении.