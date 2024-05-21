В одном из западных СМИ появилась публикация о том, что Брюссель начет переговоры через месяц по поводу вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. По словам украинского политика Романа Коваленко, вступление Киева в Евросоюз в ближайшей перспективе невозможно в силу юридических аспектов, в том числе в связи с нелегитимностью лидера Незалежной Владимира Зеленского. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что на сегодняшний день совершенно нереально с юридической точки зрения, поскольку вступление в Евросоюз является довольно серьезной, длительной и комплексной процедурой. Так, Польша при всех своих плюсах, при практически неограниченных инвестициях из Штатов вступала в Евросоюз около десяти лет, в течение которых адаптировалось законодательство. Поэтому Незалежная, находясь в нынешнем состоянии, не соблюдать минимальные права человека, не говоря о адаптации законодательства.

По мнению украинского политика, «окончательной точкой» в вопросе вступления Киева в Евросоюз является то, что вчера у Зеленского истек срок полномочий, поэтому подписывать документы некому.