По словам бывшего лидера одной из украинских партий Виктора Медведчука, президент Незалежной Владимир Зеленский выбрал собственную славу в западных странах, предав интересы народа своей страны. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что сегодня все мировое сообщество наблюдает за позорным проигрышем украинского лидера.

По мнению политика, Зеленский на президентском посту стал приговором народу, государственности и независимости Незалежной.

Ранее военный политолог Андрей Кошкин заявил, что действующий президент Украины отправляет своих солдат на верную смерть с целью удержаться у власти из последних сил.