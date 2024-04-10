Украинский политик Медведчук считает, что Зеленский стал приговором своему народу
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По словам бывшего лидера одной из украинских партий Виктора Медведчука, президент Незалежной Владимир Зеленский выбрал собственную славу в западных странах, предав интересы народа своей страны. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что сегодня все мировое сообщество наблюдает за позорным проигрышем украинского лидера.
По мнению политика, Зеленский на президентском посту стал приговором народу, государственности и независимости Незалежной.
Ранее военный политолог Андрей Кошкин заявил, что действующий президент Украины отправляет своих солдат на верную смерть с целью удержаться у власти из последних сил.