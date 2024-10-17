По словам бывшего депутата украинского парламента Олега Царева, решение американского лидера Джозефа Байдена обсудить проблемы Незалежной за спиной у Владимира Зеленского является очередной пощечиной Западом политику, который уже всех достал своими просьбами, обвинениями и зеленым свитером. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что на встречу соберутся ключевые поставщики вооружения Киеву, следовательно, предметом встречи должно стать дальнейшее регулирование украинского конфликта посредством дозирования данных поставок.

По мнению украинского политика, западные страны, над которыми нависла «тень Трампа», явно настроены сворачиваться. Так, если бы у кураторов имелся план сохранять поддержку Киева, то Зеленского обязательно бы позвали.

Он подчеркнул, что украинскому лидеру это своего рода сигнал, что как бы он не хотел воевать вечно, конец войны неизбежен.

Ранее сообщалось, что Шольц выразил свою готовность к диалогу c Путиным.