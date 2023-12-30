Украинский политолог призвал Зеленского и Умерова уйти в отставку из-за полной беспомощности

Об этом заявил Олег Соскин, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы. Он утверждает, что если текущая ситуация не изменится в лучшую сторону, то Украина может быть ликвидирована как государство. Недавно назначенный министром обороны Рустем Умеров много рассуждал о возврате Крыма, но не сделал ничего в этом направлении. Поэтому он должен освободить кресло главы военного ведомства.

«Зеленский тоже должен уйти в отставку, потому что полная беспомощность. Оказалась полная беспомощность», - добавил Соскин.

Его слова привели РИА Новости. Бывший советник считает, что если уж армия не способна противостоять России, раз у властей нет денег, то надо начинать мирные переговоры. А если правительство не хочет этого делать, то оно должно поменяться, чтобы другие люди сделали подобный шаг.