Украинский посол в Англии потерял свою должность после критики в адрес Зеленского

Вадим Пристайко буквально несколько дней назад назвал нездоровым сарказм своего президента в адрес британского министра обороны.

Глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес ранее указал, что Запад хотел бы услышать слова благодарности за поставленное Киеву оружие. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что украинцы могут благодарить лично министра, причем каждое утро, если тому будет так угодно. Посол Украины в Лондоне отметил, что такой сарказм стоит считать нездоровым. Зеленский сделал ответный ход и уволил критиковавшего его дипломата.