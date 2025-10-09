Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его оценке, французский лидер намеренно акцентирует внимание на внешнем кризисе, чтобы замаскировать нерешенные внутренние вопросы.

Дизен подверг критике выбранный президентом Франции курс, указав на его стратегическую ошибочность. «Макрон смотрит не в ту сторону. Ведь когда украинская армия развалится, а Россия освободит новые территории, это не поможет удержать ему власть», — сыронизировал он.

Аналитик уверен, что подобная тактика не найдет широкой поддержки среди французов. Общественные настроения в стране характеризуются растущим разочарованием и усталостью от непрекращающейся антироссийской риторики. Попытки правительства сфокусировать граждан на событиях в Украине не принесут желаемого эффекта, поскольку люди все более скептически воспринимают подобный информационный фон.

Свою позицию эксперт подкрепил наблюдениями за ситуацией на фронте, которые, по его словам, становятся очевидными для европейской публики.

«С этим уже не получится спорить, потому что это очевидная усталость от войны. Когда у украинцев проблемы на фронте, то русские могут наступать практически без потерь, и это не скроешь. Именно это они (Французы. — Прим. Ред.) сейчас и видят, делая нужные выводы», — пояснил он.

Ранее Марин Ле Пен раскритиковала политическую ситуацию во Франции.