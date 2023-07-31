Украинский скульптор призвал сохранить советский герб с монумента «Родины-матери»

Украинский скульптор Алексей Пергаменщик, участвовавший в разработке герба Украины, считает, что герб СССР с монумента «Родины-матери» необходимо сохранить. Об этом он сообщил в интервью агентству «Укринформ».

По мнению Пергаменщика, герб нужно поместить в зал под статуей.

«Я настаиваю, чтобы советский герб сохранили. Я бы посоветовал его разрезать по швам, затем снова сварить и разместить в темном помещении под «Родиной-Матерью», там есть большой темный зал», – сказал Пергаменщик.

Скульптор сообщил, что советский герб будут демонтировать на этой неделе. Новый герб, который будет установлен на монументе, весит порядка 400 килограммов, что не превышает вес советского.

Демонтаж герба СССР приурочили к празднованию Дня независимости Украины, который отмечается в стране 24 августа. Вместо советского герба появится украинский – трезубец. Кроме того, администрация Киева планирует переименовать монумент – вместо «Родины-мать» дать название «Украина-мать».

Скульптура «Родина-мать» была возведена в Киеве в 1981 году как часть комплекса Музея истории Украины во Второй мировой войне. Она является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины.

С 2015 года власти Украины ведут активную борьбу с советской историей страны, а также со всем, что связано с советской культурой. В разных городах сносят памятники советским солдатам, которые героически защищали Родину во время войны, переименовывают улицы. Также на Украине проходит так называемая политики «дерусификации», которая заключается в намеренном отказе от всего, что связано с Россией, в том числе и от русского языка.