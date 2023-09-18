«Украинский сценарий»: чем закончится Евромайдан в Грузии для России

Уже в октябре в Грузии могут пройти беспорядки, связанные с согласием или отказом ЕК предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. Учитывая то, как аналогичные события закончились на Украине, это вызывает вопросы и настороженность.

Марат Хамидуллин, политолог и глава Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций, назвал сценарии дальнейшего развития событий. По его мнению, Тбилиси в скором времени повторит судьбу Киева.

«В том, что в западные спецслужбы готовят в Тбилиси украинский сценарий 2014 года, сомневаться не приходится. США и их союзники давно работают по дестабилизации стран ближнего зарубежья в части негативного отношения элит и жителей этих стран к России, прекращения экономических отношений и других сфер», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Какое решение ни вынесла бы Еврокомиссия, считает эксперт, оно чревато проблемами для РФ. В случае отказа это переворот и создание аналога киевского режима, в случае одобрения — еще одно прозападное государство «под боком» у России. Все, так или иначе, ведет к вероятным конфликтам.

«Одни политические силы там — за выстраивание нормальных отношений с Россией, другие — за евроинтеграцию. Плюс все еще помнят события 2008 года. «Майдан» начался именно под предлогом отказа президента Януковича от ассоциации с ЕС. Методы, которыми может осуществиться госпереворот, схожие: привлечение радикальной молодежи, установка палаток», — отметил политолог.

Сближение Грузии с Евросоюзом, очевидно, приведет к ухудшению и так очень сложных отношений с Россией, уверен собеседник. В тоже время оно не дает гарантии процветания страны, о котором говорят прозападные политики.

«Что касается того, какой сценарий выгоден нашей стране, то конечно, чтобы переворота не случилось. Но у нас нет рычагов воздействия, и даже если сейчас не получится, Запад будет пытаться устроить там Евромайдан и дальше», — подвел итог Хамидуллин.

Ранее служба безопасности Грузии заявила о готовящемся в стране Евромайдане.