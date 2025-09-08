Украинский суд приговорил губернатора Тверской области к 8 годам

Украинский суд заочно приговорил губернатора Тверской области Игоря Руденю к восьми годам лишения свободы. Обвинение связано с поддержкой российских военных и гуманитарной деятельностью. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Тернопольский областной суд на Украине вынес заочный приговор губернатору Тверской области Игорю Рудене. Чиновника осудили на восемь лет лишения свободы по обвинению в финансовой поддержке военнослужащих ВС РФ и организации гуманитарных поставок в Бердянск Запорожской области.

Это решение стало частью серии заочных приговоров, которые украинские суды выносят российским официальным лицам. Ранее Служба безопасности Украины неоднократно предъявляла подобные обвинения, однако они не имеют практических последствий, поскольку Россия не признает юрисдикцию украинских судов.

Ранее украинский суд заочно осудил рэпера Маваши на 8 лет.