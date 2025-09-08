Украинский суд заочно осудил рэпера Маваши на 8 лет

Украинский суд заочно приговорил российского рэпера Мишу Маваши к 8 годам лишения свободы. Его признали виновным в финансировании действий по изменению границ и организации сбора средств на поддержку участников СВО. Об этом пишет ТАСС.

Харьковский суд заочно вынес обвинительный приговор российскому исполнителю Мише Маваши. Музыканта осудили на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судья удовлетворил ходатайство прокурора, согласившись с доводами обвинения.

Рэпера признали виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины. Ему вменили публичные призывы к изменению государственных границ и финансирование этой деятельности. По версии следствия, Маваши через свои социальные сети организовал среди многомиллионной аудитории масштабный сбор средств. Собранные деньги, по данным обвинения, направлялись на поддержку участников специальной военной операции.

Сам музыкант, чья настоящая фамилия — Ниц, находится в России и не комментировал решение украинского суда. Юристы отмечают, что заочные обвинительные приговоры в подобных делах стали распространенной практикой. Реальная сила такого решения за пределами Украины считается минимальной.

