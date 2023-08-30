Вертолет ВСУ не долетел до указанной позиции и случайно начал вести огонь по своим. Об этом сообщил офицер пресс-центра отечественной группировки «Запад» Ярослав Якимин, передает издание РИА Новости .

Якимин рассказал, что во время боя с «Западом» на рубеже Копанки-Новосергеевка, бойцы украинских ВС вызвали для поддержки вертолет Ми-8. По неизвестным причинам, вертолет не долетел до нужных координат, в результате чего начал вести обстрел собственных позиций, нанеся им поражение.

Якимин также сообщил, что накануне «Запад» отразил 2 других попытки контратаки со стороны врага при помощи сил до усиленного взвода. Обе при поддержке вражеских танков и артиллерии из состава 44-й механизированной бригады, подчеркнул он.