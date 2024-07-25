Украинский военнопленный рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались начать наступление на Белгород в России после возвращения контроля над Волчанском, расположенным в Харьковской области.

Видео с допросом военнослужащего ВСУ Дмитрия Романова опубликовало в мессенджере Министерство обороны РФ.

«Сказали, что <...> дальше пойдем на Белгород, на мирные города... Там нам дозволено будет, короче, все, что хочешь, то и делай — грабить, насиловать, красть, заниматься беспределом», — рассказал военный.

Солдат признался, что в ВСУ такие действия являются нормой. Романов заявил, что устраивать хаос и сеять панику для устрашения мирного населения им поручает командование.

О том, что ВС РФ испытывают значительные успехи на Волчанском направлении, стало известно в мае 2024-го года. Отмечалось, что российские военнослужащие взяли под контроль 40% территории населенного пункта. Бои в этой местности Харьковской области продолжаются по сей день.

Ранее подполье сообщило об уничтожении состава с тяжелой техникой ВСУ в Черкасской области.