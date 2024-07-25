Подполье сообщило об уничтожении состава с тяжелой техникой ВСУ в Черкасской области
Фото: [pxhere.com]
Удар ВС РФ по железнодорожной станции в Черкасской области был очень результативен. Он поразил состав, который перевозил гусеничную бронетехнику. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья. Его слова привели РИА Новости.
По утверждению подпольщика, прилет по технике ВСУ, которую перевозили железной дорогой, произошел на станции Тараса Шевченко. Данная станция находится рядом с городом Смела в Черкасской области. Лебедев сослался при этом на свидетельства местных жителей.
«Прилетело в железнодорожный состав с военной техникой. Что конкретно было на платформах – сказать не могут, затянуто брезентом», - указал он.
Очевидцы смогли привести только одну подробность. По пораженной технике было видно, что она относится к разряду гусеничной, поскольку траки выглядывали из-под брезента.
Ранее Лебедев рассказал об ударе по вагоностроительному заводу в Кременчуге. Предприятие занималось ремонтом и модернизацией техники, и поэтому по нему ударили с воздуха.