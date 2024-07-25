Подполье сообщило об уничтожении состава с тяжелой техникой ВСУ в Черкасской области

Удар ВС РФ по железнодорожной станции в Черкасской области был очень результативен. Он поразил состав, который перевозил гусеничную бронетехнику. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья. Его слова привели РИА Новости .

По утверждению подпольщика, прилет по технике ВСУ, которую перевозили железной дорогой, произошел на станции Тараса Шевченко. Данная станция находится рядом с городом Смела в Черкасской области. Лебедев сослался при этом на свидетельства местных жителей.

«Прилетело в железнодорожный состав с военной техникой. Что конкретно было на платформах – сказать не могут, затянуто брезентом», - указал он.

Очевидцы смогли привести только одну подробность. По пораженной технике было видно, что она относится к разряду гусеничной, поскольку траки выглядывали из-под брезента.

Ранее Лебедев рассказал об ударе по вагоностроительному заводу в Кременчуге. Предприятие занималось ремонтом и модернизацией техники, и поэтому по нему ударили с воздуха.