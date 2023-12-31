Украинский заградотряд уничтожил группу отступающих солдат ВСУ. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник и видеоматериал, снятый с БПЛА.

Собеседник рассказал агентству, что украинские ВС пользуются тактикой заградотрядов, при помощи которых, они удерживают насильно мобилизованных, отказывающихся выполнять приказы или умирать на позициях.

На опубликованном видеоматериале можно увидеть, как ВС РФ штурмуют вражеский опорный пункт, спровоцировав бегство пятерых солдат украинских ВС. Им удалось сбежать, но оказавшись в своих окопах, по ним был открыт огонь заградотрядом, который впоследствии, закидал солдат и гранатами.

Один из отступавших солдат пытался сбежать еще дальше, но боевики обнаружили его и открыли огонь в спину.

Через некоторое время на позицию заградотряда прибыл БПЛА, после чего там виден сильный взрыв.