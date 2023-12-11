Украинский журналист обвинил ВСУ в жестоком преступлении

В статье он рассказал, что украинские матросы пересекают реку при помощи подручных средств, но большинство из них убивают еще до того, как они взойдут на берег. По словам журналиста, выжившие попадают под огонь всего российского арсенала, что выливается в результат, при котором не остается пленных или даже раненных. Ларина возмутило то, что в реке после таких «вылазок» плавает огромное количество трупов.

Он также заявил о том, что о прорыве дальше этой линии для украинских ВС не идет речи, так как все они отправляются на форсирование. Генеральный штаб ВСУ выбрал плохую тактику для боевых действий, заключил автор.