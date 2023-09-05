Украинским депутатам ограничили въезд в Польшу в знак протеста

В ответ на введенное Польшей эмбарго на импорт зерна из Украины, депутаты Верховной рады Украины приняли решение ввести ограничения на поездки в Польшу, выразив таким образом свой протест и недовольство действиями Варшавы.

Информацию об этом передает польский интернет-портал onet. Эмбарго на ввоз зерна из Украины, введенное Польшей, вызвало негодование и беспокойство в украинском парламенте, поскольку сельское хозяйство играет значительную роль в экономике страны.

В ответ на действия Польши украинские депутаты приняли решение временно ограничить поездки в Польшу, считая это мерой давления на Варшаву и попыткой защитить интересы украинских сельхозпроизводителей.